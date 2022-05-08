Ксенія Мішина, зірка шоу" Холостячка", показала, яка неприємність її спіткала в Європі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина-успішна українська актриса, яка стала дуже популярною завдяки шоу "Холостячка". Також зірка до цього перемагала на проекті "Танці з зірками", а нещодавно була суддею проекту "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Instagram, де активно ділиться з фанатами всім цікавим.

На кадрах Мішина показала, яка неприємність з нею сталася. Як виявилося, Ксенія неправильно припаркувалася, тому їй виписали штраф.

"Тут мені впаяли за невірний паркінг. Від думаю, що робити, куди платити", - написала Ксенія.

Відомо, що зараз Мішина знаходиться в Брюгге, Бельгія, куди вирушила на свій вихідний з сином Платоном. Разом з хлопчиком Ксенія відвідала кімнату тортур.

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