Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая стала очень популярной благодаря шоу "Холостячка". Также звезда до этого побеждала на проекте "Танці з зірками", а недавно была судьей проекта "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где активно делится с фанатами всем интересным.
На кадрах Мишина показала, какая неприятность с ней произошла. Как оказалось, Ксения неправильно припарковалась, поэтому ей выписали штраф.
"Тут мне впаяли за неверный паркинг. От думаю, что делать, куда платить", - написала Ксения.
Известно, что сейчас Мишина находится в Брюгге, Бельгия, куда отправилась на свой выходной с сыном Платоном. Вместе с мальчиком Ксения посетила комнату пыток.
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