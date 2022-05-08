Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала, какая неприятность ее настигла в Европе.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая стала очень популярной благодаря шоу "Холостячка". Также звезда до этого побеждала на проекте "Танці з зірками", а недавно была судьей проекта "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где активно делится с фанатами всем интересным.

На кадрах Мишина показала, какая неприятность с ней произошла. Как оказалось, Ксения неправильно припарковалась, поэтому ей выписали штраф.

"Тут мне впаяли за неверный паркинг. От думаю, что делать, куда платить", - написала Ксения.

Известно, что сейчас Мишина находится в Брюгге, Бельгия, куда отправилась на свой выходной с сыном Платоном. Вместе с мальчиком Ксения посетила комнату пыток.

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