Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу" Холостячка", показала, як запалює на столі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич-успішна українська співачка. Артистка, як і інші зірки українського шоу-бізу, зараз активно розповідає про війну, яка відбувається в Україні. Зірка зараз гастролює по Америці, збираючи гроші для ЗСУ. А сьогодні, сьомого травня, зірка опублікувала відео, в якому показала, як запалює під новий хіт.

На кадрах Злата танцювала на столі, тримаючи в руках келих з напоєм.

"Обов'язково після перемоги в плейлист", - написала Огневич на кадрах.

"Неймовірно талановита нація", - додала Злата в пості.

У відео грав мікс звернення Марченка до Ердогана.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Богиня"," я твою пісню вчила на вокалі"," що за пісня"," новий хіт, Злата, це супер","Точно".

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич вирішила пожартувати, нарвавшись на різку критику

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