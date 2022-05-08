Як пише Politeka.net, Злата Огневич-успішна українська співачка. Артистка, як і інші зірки українського шоу-бізу, зараз активно розповідає про війну, яка відбувається в Україні. Зірка зараз гастролює по Америці, збираючи гроші для ЗСУ. А сьогодні, сьомого травня, зірка опублікувала відео, в якому показала, як запалює під новий хіт.

На кадрах Злата танцювала на столі, тримаючи в руках келих з напоєм.

"Обов'язково після перемоги в плейлист", - написала Огневич на кадрах.

"Неймовірно талановита нація", - додала Злата в пості.

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У відео грав мікс звернення Марченка до Ердогана.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Богиня"," я твою пісню вчила на вокалі"," що за пісня"," новий хіт, Злата, це супер","Точно".

@zlata_ognevich

Неймовірна талановита нація 💙💛 #оксанамарченко #златаогневич #стб #українапереможе

♬ Konkin Чорный день - Артур

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