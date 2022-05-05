Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является известной певицей, которая попала в скандальную историю после участие на "Холостячке". Артистка не слушала близких и поклонников и все равно выбрала победителем того, кто разбил ей сердце, как все и предсказывали.

Сейчас Огневич часто освещает ситуацию с Мариуполем и защитниками на Азовстали, причем не обходится без рещких высказываний, будто власти ничего не делают. Такие слова очень не нравятся аудитории Златы.

«Вячеслав Алишев спас жизнь соседей ценой собственной. 14-летний парень погиб, спасая другим жизнь. А взрослые мужчины страны и мира не могут спасти всех людей на Азовстали. Мне страшно, и больно, и стыдно от этого» - неожиданно заявила Огневич.

Также чуть ранее певица решила заговорить о последних событиях.

Но из-за скандальных заявлений, словно власти ничего не делают, Огневич сразу получила дозу критики за ее отметки и публикации в Сторис:

«Кто-то может сказать Злате, что наше руководство знает давно и гораздо больше о ситуации в Мариуполе, чем все мы вместе взяты, и делает все возможное?; вы преподаете в инста пост о том, что "руководство, сделайте, плез, все, чтобы Мариуполь спасли" = "я не верю, что вы делаете все возможное сейчас в этом направлении", а т.е. в условиях войны это измена; смысл не в этом, а в том, что руководство знает и знает больше, чем мы, или там дураки сидят? Постоянно эти отметки , господи 🤦🏽‍♀️» - пишут пользователи.

Напомним, Катя Осадчая рассказала о судьбе маленького Свята и его мамы, за которых молилась вся Украина.

Также сообщалось, что певицу Оксану Билозир пристыдили за публичные претензии к Поляковой и другим артисткам.

Кроме того Politeka.net писала, что Леди Гага показала, как сейчас выглядит 59-летний Том Круз.