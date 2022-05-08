Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица. Артистка, как и другие звезды украинского шоу-биза, сейчас активно рассказывает о войне, которая происходит в Украине. Звезда сейчас гастролирует по Америке, собирая деньги для ВСУ. А сегодня, седьмого мая, звезда опубликовала видео, в котором показала, как зажигает под новый хит.

На кадрах Злата плясала на столе, держа в руках бокал с напитком.

"Обязательно после победы в плейлист", - написала Огневич на кадрах.

"Невероятно талантливая нация", - добавила Злата в посте.

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В видео играл микс обращения Марченко к Эрдогану.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Я твою песню учила на вокале", "Что за песня", "Новый хит, Злата, это супер", "Точно".

@zlata_ognevich

Неймовірна талановита нація 💙💛 #оксанамарченко #златаогневич #стб #українапереможе

♬ Konkin Чорный день - Артур

Напомним, "Холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич покинула Украину, записав обращение

А еще Politeka писала, что Огневич обвинила людей в бездействии из-за ситуации в Мариуполе