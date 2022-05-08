Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показала, как зажигает на столе.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица. Артистка, как и другие звезды украинского шоу-биза, сейчас активно рассказывает о войне, которая происходит в Украине. Звезда сейчас гастролирует по Америке, собирая деньги для ВСУ. А сегодня, седьмого мая, звезда опубликовала видео, в котором показала, как зажигает под новый хит.

На кадрах Злата плясала на столе, держа в руках бокал с напитком.

"Обязательно после победы в плейлист", - написала Огневич на кадрах.

"Невероятно талантливая нация", - добавила Злата в посте.

В видео играл микс обращения Марченко к Эрдогану.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Я твою песню учила на вокале", "Что за песня", "Новый хит, Злата, это супер", "Точно".

Напомним, "Холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич покинула Украину, записав обращение

А еще Politeka писала, что Огневич обвинила людей в бездействии из-за ситуации в Мариуполе



