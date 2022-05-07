Как пишет Politeka.net, украинцы уже 72-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на огромные потери, враг пытается продолжать атаку на Украину. И пока ВСУ уничтожает оккупанта, украинские звезды поддерживают страну, чем могут. Не остается в стороне и Злата Огневич, которая подбадривает украинцев и постоянно рассказывает об украинской трагедии. В этот раз "Холостячка" решила подбодрить украинцев, записав шуточное видео в тикток.

Но ролик ролик не всем понравился и один фанат довольно резко прокоомментировал видео:

"Сильно ты стране помогаешь, тиктоки только снимаешь".

Но Злате было что ответить на данный комментарии: "Олег, собрать 60 000$ своими выступлениями для ВСУ, это возможно не так много. Но сейчас я снова в Америке еще дам пять концертов".

Напомним, Огневич обвинила людей в бездействии из-за ситуации в Мариуполе

Также Politeka сообщает, что Огневич рассказала, как осталась одна с вещами на железнодорожных путях

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