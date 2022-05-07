Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною українською співачкою. Зірка кілька років тому перемогла на шоу "Маска", а в минулому році була головною героїнею шоу "Холостячка", де вибрала бізнесмена Андрія Задворного, але пара досить швидко розлучилася. Зараз артистка активно дає концерти по всьому світу, збираючи гроші на допомогу ЗСУ. І на нових сторіс в Instagram Злата поділилася, що її здивувало в Сан-Франциско, США.
"Такої кількості бездомних, яку я побачила тут, в Сан-Франциско, я не бачила в не єдиній, цивілізованій багатій країні. Я більше вам скажу, коли приходить вечір, вони начебто зомбі виповзають зі своїх укриттів і їх повно на вулиці. І я себе не відчувала в безпеці. Я навіть увечері не могла піти прогулятися", - розповіла Огневич.
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