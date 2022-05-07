Певица Злата Огневич, главная героиня "Холостячки", показала, что ее больше всего смутило в США.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной украинской певицей. Звезда несколько лет назад победила на шоу "Маска", а в прошлом году была главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала бизнесмена Андрея Задворного, но пара довольно быстро рассталась. Сейчас артистка активно дает концерты по всему миру, собирая деньги на помощь ВСУ. И на новых сторис в Инстаграм Злата поделилась, что ее удивило в Сан-Франциско, США.

"Такого количества бездомных, которую я увидела здесь, в Сан-Франциско, я не видела в не единой, цивилизованной богатой стране. Я больше вам скажу, когда приходит вечер, они вроде зомби выползают со своих укрытий и их полно на улице. И я себя не чувствовала в безопасности. Я даже вечером не могла пойти прогуляться", - рассказала Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику

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