Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала головною героїнею у другому сезоні "Холостячки", популярна співачка хоч і не знайшла свою любов, але запам'яталася всім також і провальним вибором переможця проекту.
Зараз Огневич вирушила закордон на низку спеціальних концертів і вирішила поділитися деякими своїми спостереженнями, які її вразили.
"Стиль життя. Ваші відповіді про бездомних, та в Європі в цьому плані комфортніше. Бездомним дають гроші на проживання, на їжу, є центри допомоги. Але вони хочуть жити саме на вулиці, вибирають для цього центр міста.
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Такої кількості бездомних, яку я побачила тут, в Сан-Франциско, я не бачила ні в єдиній, цивілізованій країні. Я більше вам скажу, коли приходить вечір, вони начебто зомбі виповзають зі своїх укриттів і їх повно на вулиці» - розповіла Огневич.
Відзначимо, зараз Огневич часто висвітлює ситуацію з Маріуполем і захисниками на Азовсталі, причому не обходиться без рещких висловлювань, ніби влада нічого не робить. Такі слова дуже не подобаються аудиторії Злати.
"В'ячеслав Алішев врятував життя сусідів ціною власної. 14-річний хлопець загинув, рятуючи іншим життя. А дорослі чоловіки країни і світу не можуть врятувати всіх людей на Азовсталі. Мені страшно, і боляче, і соромно від цього» - несподівано заявила Огневич.
Ми писали, "Холостячка" Огневич вирішила пожартувати, нарвавшись на різку критику
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