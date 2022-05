"Боно і Едж разом з Україною": вокалісти легендарної групи U2 виступили в Києві, з'явилося відео Боно і Едж з легендарної групи U2 виступили в київському метро на знак солідарності з українцями. Читать на русском

Як пише Politeka.net, U2 - легендарна рок-група з Ірландії, яка прославилася на весь світ. І сьогодні, 8 травня, стало відомо, що вокалісти Боно і Едж приїхали виступити в Україну, зігравши прямо в київському метро. Відео

"Прямо зараз на станції метро "Хрещатик" виступають Легендарні Боно і Едж з U2

Вони виконали свої головні хіти, а також заспівали пісню Stand By Me (зі словами Stand by Ukraine) разом з українським гуртом "Антитіла", які після повномасштабного вторгнення в Україну вступили до лав територіальної оборони", - зазначив Геращенко.

Пізніше на офіційній сторінці U2 вокалісти розповіли, хто їх запросив виступити в Україні:

"Президент Володимир Зеленський запросили нас виступити в Києві на знак солідарності з українським народом, і ось для чого ми приїхали. -- Боно і Едж разом з Україною".

Нагадаємо, Потап зухвало поставив Канделакі на місце після її критики на адресу Джолі

А ще Politeka повідомляла, що в Росії закотили істерику через візит Джолі в Україну

Також Politeka писала, що залишитися непоміченою не вийшло: Анджеліна Джолі засвітилася, стоячи в черзі у Львівському кафе