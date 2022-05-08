Як пише Politeka.net, U2 - легендарна рок-група з Ірландії, яка прославилася на весь світ. І сьогодні, 8 травня, стало відомо, що вокалісти Боно і Едж приїхали виступити в Україну, зігравши прямо в київському метро. Відео