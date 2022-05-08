Как пишет Politeka.net, U2 - легендарная рок-группа из Ирландии, которая прославилась на весь мир. И сегодня, 8 мая, стало известно, что вокалисты Боно и Эдж приехали выступить в Украину, сыграв прямо в Киевском метро. Видео