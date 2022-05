"Боно и Эдж вместе с Украиной": вокалисты легендарной группы U2 выступили в Киеве, появилось видео Боно и Эдж из легендарной группы U2 выступили в киевском метро в знак солидарности с украинцами. Читати українською

Как пишет Politeka.net, U2 - легендарная рок-группа из Ирландии, которая прославилась на весь мир. И сегодня, 8 мая, стало известно, что вокалисты Боно и Эдж приехали выступить в Украину, сыграв прямо в Киевском метро. Видео

"Прямо сейчас на станции метро "Крещатик" выступают легендарные Боно и Эдж из U2

Они исполнили свои главные хиты, а также спели песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) вместе с украинской группой "Антитіла", которые после полномасштабного вторжения в Украину вступили в ряды территориальной обороны", - отметил Геращенко.

Позже на официальной страничке U2 вокалисты рассказали, кто их пригласил выступить в Украине:

"Президент Владимир Зеленский пригласили нас выступить в Киеве в знак солидарности с украинским народом, и вот для чего мы приехали. -- Боно и Эдж вместе с Украиной".

