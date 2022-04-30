Ничего особенного. Просто Львов, просто зашла выпить кофе сама Джоли.

Как сообщает Politeka.net, сейчас многие артисты из разных стран и уголков мира стараются поддержать и помочь Украине. Анджелина Джоли решила не только помочь финансово, но и прилетела в Украину без лишнего шума. Об этом написала журналистка Майя Подгородецкая на своей странице в Facebook.

В видео можно заметить, как голливудская актриса Анджелина Джоли заходит в кафе во Львове. По ее словам, она не ожидала увидеть звезду в таком месте.

"Ничего особенного. Просто Львов, просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – написала журналистка.

Напомним, Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев, она не стала молчать и написала обращение в Инстаграм.

По словам звезды, она, как и многие из людей сейчас, молится за людей нашей страны и обеспокоена ужасными событиями:

«Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест», — пишет Джоли.

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