Как сообщает Politeka.net, популярный артист решил высказаться о вторжении рф сразу же в тот же день. Вместе с женой Настей Каменских он начал поддерживать граждан и призывал русских коллег вразумить свою аудиторию, высказать правду публично и помочь в борьбе с оккупантами. Но поддержки не было – русские блогеры и артисты множественно оправдывали агрессию.

В этот раз «вызвериться» решила и Канделаки, обозленная поступком смелой Анджелины Джоли – она приехала в Украину и доказала, что ей бояться нечего.

«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Потап не стал молчать: «А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области два раза, конечно, на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Таяна, Мирзоян и т. д. А мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним. Не удивляйтесь, в отличие от России, где артисты — челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити — это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели», — написал Потап.

Мы писали, сейчас многие артисты из разных стран и уголков мира стараются поддержать и помочь Украине. Анджелина Джоли решила не только помочь финансово, но и прилетела в Украину без лишнего шума.

Напомним, Ирина Федишин "разнесла" Повалий: "Она против своего народа".

Как сообщала Politeka, Каменских сорвалась после концерта и в слезах заговорила о своей жизни: "Все будет хорошо, но...".

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