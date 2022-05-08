Як передає Politeka.net, Настя Каменських вирішила зворушливо звернутися до своєї мами з нагоди свята і опублікувала сімейні кадри. Настя з нагоди Дня матері знайшла спеціальне відео, зняте десь рік тому, і ще раз зрозуміла, що такі моменти з мамою – це величезна цінність.

"Українські мами - ви героїні! Під обстрілами, в бомбосховищах, в окупованих містах, в інших країнах, шукаючи безпечне місце для своїх дітей, і навіть на небі – де б ви не були, сила вашої любові завжди оберігає і захищає дітей України» - міркує Каменських.

Вона додає, що також у світі відзначають День пам'яті і примирення з усім цивілізованим світом. Цей день повинен бути нагадуванням для всіх народів про жорстокість і безглуздість війни, якої не місце в сучасному світі.

"Нагадування про святість людського життя, свободу і мир. Але сталося інакше і зараз ця жахлива війна продовжує забирати життя мирних українців. Я молюся про те, щоб ці жертви припинилися. Молюся за наш народ, за кожного " - пише Настя під сімейними кадрами.

Раніше ми писали, Каменських виїхала за кордон і виступає там на благодійних концертах, збираючи кошти для українців, 4 травня відзначала свій день народження. Артистці виповнилося 35 років, і в свій день народження вона загадала одне бажання.

Ми писали, хто ще крім Лорак і Брежнєвої відмовився співати для росіян в Туреччині.

Як повідомляла Politeka, Вітовська емоційно звернулася до українських біженців

Також Politeka писала, що військовий експерт пояснив масову ракетну атаку окупантів на українські міста.