Как передает Politeka.net, Настя Каменских решила трогательно обратиться к своей маме по случаю праздника и опубликовала семейные кадры. Настя по случаю Дня матери нашла специальное видео, снятое где-то год назад, и еще раз поняла, что такие моменты с мамой – это огромная ценность.

«Украинские мамы – вы героини! Под обстрелами, в бомбоубежищах, в оккупированных городах, в других странах, ища безопасное место для своих детей, и даже на небе – где бы вы ни были, сила вашей любви всегда оберегает и защищает детей Украины» - рассуждает Каменских.

Она добавляет, что также в мире отмечают День памяти и примирения со всем цивилизованным миром. Этот день должен быть напоминанием для всех народов о жестокости и бессмысленности войны, которой не место в современном мире.

«Напоминание о святости человеческой жизни, свободе и мире. Но произошло иначе и сейчас эта ужасная война продолжает уносить жизни мирных украинцев. Я молюсь о том, чтобы эти жертвы прекратились. Молюсь за наш народ, за каждого» - пишет Настя под семейными кадрами.

Ранее мы писали, Каменских выехала за границу и выступает там на благотворительных концертах, собирая средства для Украинцы, 4 мая отмечала свой день рождения. Артистке исполнилось 35 лет, и в свой день рождения она загадала одно желание.

Напомним, кто еще кроме Лорак и Брежневой отказался петь для россиян в Турции.

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