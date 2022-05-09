Кондратюк також акцентував на тому, що Ольга Сумська не повинна нести відповідальність за дії, а в даному випадку бездіяльність своєї 31-річної дочки.

Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк у коментарі YouTube-каналу Ukraine Media засудив старшу дочку знаменитої актриси Ольги Сумської. Зараз Антоніна Паперна проживає в росії і вибрала мовчазну позицію, коли російські окупанти вторглися в Україну.

Продюсер вважає, що Антоніні Паперній абсолютно байдуже, що відбувається на її батьківщині. Крім того він додав, що всі зв'язки з рф повинні бути розірвані, зокрема і родинні.

"Якщо ця дівчинка давно вже не думає про свою країну як про Батьківщину, то їй, звичайно, байдуже все, що відбувається. Якщо Їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе частиною країни, де народилася, де живе її мати з батьком, то вона, швидше за все, переїде з росії, тому що там жити неможливо", - пояснив Ігор Кондратюк.

Кондратюк також акцентував на тому, що Ольга Сумська не повинна нести відповідальність за дії, а в даному випадку бездіяльність своєї 31-річної дочки.

"Як Сумська може відповідати за те, що робить її дочка? Вона доросла жінка. Що можна з нею зробити? Нічого. Єдине - повністю розірвати відносини. Але це вибір, який складно зробити. Дитина зробила вибір, з яким Оля не згодна, але що вона може зробити? Відповідь-нічого", - підсумував Ігор Кондратюк.

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