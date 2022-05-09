Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася у своєму Instagram милим фото з бабусею-красунею, а також виклала фото свого прадідуся, який загинув під час Другої світової війни. Свій пост телезірка присвятила Дню Перемоги і розповіла про велику мрію своєї рідної бабусі.

На фотографії Іванна зображена разом з бабусею, вони обидві з букетами квітів. У коментарях українці відзначили, що жінка виглядає просто приголомшливо, а зоряна внучка на неї дуже схожа.

"Є одна справа, яку ми з сім'єю давно хочемо зробити. У моєї бабусі велика мрія - поїхати на могилу до мого прадіда. Її батько - Максим Онуфрійчук, загинув у бою в 1944 році, похований в Угорщині. Ми майже знайшли точне місце поховання. Тому дуже хочеться звозити бабусю до батька, щоб вона вшанувала його. Цього року не змогли, Так Може вже наступного", - підписала знімки Онуфрійчук.

Також телеведуча розповіла про свою мрію-відзначити День Перемоги вже в цій війні. "Але, на жаль, зараз ми змушені боротися з ще одним злом... І я дуже вірю, що нам вдасться повторити історію, знищити ворога і відстояти свою свободу. Тоді у нас буде два дні перемоги. І кожен будемо пам'ятати", - написала Іванна.

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