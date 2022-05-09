Ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук поделилась в своем Instagram милым фото с бабушкой-красоткой, а также выложила фото своего прадедушки, который погиб во время Второй мировой войны. Свой пост телезвезда посвятила Дню победы и рассказала о большой мечте своей родной бабули.

На фотографии Иванна запечатлена вместе с бабушкой, они обе с букетами цветов. В комментариях украинцы отметили, что женщина выглядит просто потрясающе, а звездная внучка на нее очень похожа.

"Есть одно дело, которое мы с семьей давно хотим сделать. У моей бабушки большая мечта — поехать на могилу к моему прадеду. Ее отец – Максим Онуфрийчук, погиб в бою в 1944 году, похоронен в Венгрии. Мы почти нашли точное место захоронения. Поэтому очень хочется свозить бабушку к отцу, чтобы она почтила его. В этом году не смогли, так может уже в следующем", - подписала снимки Онуфрийчук.

Также телеведущая рассказала о своей мечте – отметить День победы уже в этой войне. "Но, к сожалению, сейчас мы вынуждены бороться с еще одним злом… И я очень верю, что нам удастся повторить историю, уничтожить врага и отстоять свою свободу. Тогда у нас будет два Дня победы. И каждый будем помнить", - написала Иванна.

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