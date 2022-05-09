Как пишет Politeka.net, артист поделился в своем Инстаграм сильным постом на тему столь любимого россиянами праздника. В нем Барских отметил, что на самом деле для россии 9 мая – не День Победы, а День Позора.

«Пока весь цивилизованный мир чтит память погибших во Второй мировой войне, Россия устраивает сатанинский бал на Красной площади и возводит их так называемую единоличную победу в абсолют», - пояснил Барских.

Он добавил, что сейчас россия также использует связанные со Второй мировой лозунги для оправдания своих диких военных преступлений в Украине.

«Именно под лозунгом «освобождения от фашизма» они уже третий месяц бомбят территории суверенного государства Украина, занимая города и расстреливая мирных жителей», - подчеркнул Барских.

Он добавил, что 9 мая маргинальные сторонника путина и войны в Украине могут выходить на улицы многих европейских городов со своей новой символикой – буквой «Z». Барских напомнил всем иностранцам о том, что любые подобные акции – провоенные, а не антивоенные.

Напомним, россияне атаковали украинскую ведущую Наталью Мосейчук.

Как сообщала Politeka, Клопотенко впечатлил поддержкой Украины, тысячи людей вышли на улицу.

Также Politeka писала, что ведущий "Орла и Решки" Коля Серга объяснил, почему пошел защищать Украину.