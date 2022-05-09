Эктор Хименес-Браво также напомнил о том, что 24 февраля этого года "Гитлер" и нацизм в лице путина вернулся в Украину.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво обратился к российским оккупантам в День победы над нацизмом. Он отметил в Instagram-блоге, что россияне опозорили память своих родных, воевавших против нацизма.

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что в россии пропаганда часто перекручивает, что это они победили нацизм. Но не только они. На самом деле в этой коалиции принимал участие весь союз государств в котором была Украина, Казахстан, Грузия и другие. Да и страны с других районов мира помогали и воевали: такие как Австралия, США, Китай, Колумбия и много других.

Он добавил, что российские политики и солдаты опозорили всю память о победе над Гитлером.

"Вы опозорили своих предков.... Ваши солдаты и политики растоптали то, за что сидели в окопах, умирали ваши дедушки и бабушки. Это позор на многие года. Как только первая ракета ударила по нашей земле...", - написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво также напомнил о том, что 24 февраля этого года "Гитлер" и нацизм в лице путина вернулся в Украину.

"Русские, поймите, что георгиевская лента запрещена, не потому что, кто-то хочет осквернить ветеранов. А потому что ваши рашисты заходят с этим знаком в нашу страну и убивают людей. Но ваша пропаганда вам этого не скажет. Украина борется за свою новую победу. Мы не сомневаемся, что победим. Вся Украина и мир - едины", - отметил телеведущий.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.