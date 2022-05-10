Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль виїхала з України під час перших днів після вторгнення рф на наші землі. При цьому артистка часто влаштовує благодійні концерти, підтримує біженців і висвітлює ситуацію у себе на сторінці в Instagram.

Тіна Кароль також без прикрас розповідала зі сльозами на очах про горе країни і підтримувала позицію військових. Легендарна фраза солдата з острова Зміїний, який послав російський військовий корабель, стала використовуватися активно навіть в ЗМІ, з нею роблять принти на одязі і часто іронізують.

Артистка не стала винятком і купила патріотичний светр з уже відомим слоганом. Також Кароль похвалилася макіяжем в тон. Примітно, що Кароль вкрай рідко носить речі з принтами і вибирає вбрання більш консервативні.

Зараз артистка виступає за природність і з гордістю показує, що вона може ще здивувати свою аудиторію.

"Хороша; чарівна навіть так; Молодець, Тіна!👏 ; Добре написано👏; моя моя хороша❤️! Тільки так👏; конкретика чітка! ❤️і вам добре в ній, просто дівчинка....; Подаруй мені таку тільки чоловічу; Написано правильно. Але дуже вульгарно. Молитися. 🔥 ; Доросла жінка, вау; красивий светар...теж такий хочу👏» - пишуть в мережі.

Також ми писали, на останніх концертах Кароль вже відступила від стриманих образів і у всю експериментує зі сміливістю нарядів.

Ми писали, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.

Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.

Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.