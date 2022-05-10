Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль виїхала з України під час перших днів після вторгнення рф на наші землі. При цьому артистка часто влаштовує благодійні концерти, підтримує біженців і висвітлює ситуацію у себе на сторінці в Instagram.
Тіна Кароль також без прикрас розповідала зі сльозами на очах про горе країни і підтримувала позицію військових. Легендарна фраза солдата з острова Зміїний, який послав російський військовий корабель, стала використовуватися активно навіть в ЗМІ, з нею роблять принти на одязі і часто іронізують.
Артистка не стала винятком і купила патріотичний светр з уже відомим слоганом. Також Кароль похвалилася макіяжем в тон. Примітно, що Кароль вкрай рідко носить речі з принтами і вибирає вбрання більш консервативні.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Дружина Казаніна з "Квартал 95" вразила українців новим зверненням: "Чому ця біда, цей жах..."
"Помстимося": обірвалося життя відомого офіцера, чий подвиг врятував українську морську авіацію
Ярославський з "Майстер Шеф" зробив пропозицію Мартиновській, стала відома відповідь: "Я не змогла від неї..."
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Зараз артистка виступає за природність і з гордістю показує, що вона може ще здивувати свою аудиторію.
"Хороша; чарівна навіть так; Молодець, Тіна!👏 ; Добре написано👏; моя моя хороша❤️! Тільки так👏; конкретика чітка! ❤️і вам добре в ній, просто дівчинка....; Подаруй мені таку тільки чоловічу; Написано правильно. Але дуже вульгарно. Молитися. 🔥 ; Доросла жінка, вау; красивий светар...теж такий хочу👏» - пишуть в мережі.
Також ми писали, на останніх концертах Кароль вже відступила від стриманих образів і у всю експериментує зі сміливістю нарядів.
Ми писали, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.
Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.
Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.