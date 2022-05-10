Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль выехала из Украины во время первых дней после вторжения рф на наши земли. При этом артистка часто устраивает благотворительные концерты, поддерживает беженцев и освещает ситуацию у себя на странице в Инстаграм.
Тина Кароль также без прикрас рассказывала со слезами на глазах о горе страны и поддерживала позицию военных. Легендарная фраза солдата с острова Змеиный, который послал русский военный корабль, стала использоваться активно даже в СМИ, с ней делают принты на одежде и часто иронизируют.
Артистка не стала исключением и купила патриотичный свитер с уже известным слоганом. Также Кароль похвасталась макияжем в тон. Примечательно, что Кароль крайне редко носит вещи с принтами и выбирает наряды более консервативные.
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Сейчас артистка выступает за естественность и с гордостью показывает, что она может еще удивить свою аудиторию.
«Хороша; очаровательная даже так; Молодець, Тіна!👏; Хорошо написано👏; 🔥моя хорошая❤️! Только так👏; конкретика четкая! ❤️и вам хорошо в ней, просто девочка....; Подари мне такую только мужскую; Написано правильно. Но очень вульгарно. Молитесь. 🔥; Взрослая женщина, вау; Красивый свитар...тоже такой хочу👏» - пишут в сети.
Также мы писали, на последних концертах Кароль уже отступила от сдержанных образов и во всю экспериментирует со смелостью нарядов.
Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.
Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.
Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.