Популярний український виконавець і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився у своїх Instagram-сторіс кадрами "переможного" танцю опальної зірки з українським корінням Наташі Корольової та її чоловіка-стриптизера Тарзана.

На кадрах можна побачити, як Наташа в чорному пуховику з камуфляжною хусткою і пілоткою на голові витанцьовує з чоловіком Тарзаном. До слова, стриптизер, схоже, в "робочій уніформі" – на ньому яскравий червоний костюм з радянською символікою серпа і молота. І на тлі чутно військову пісню, швидше за все, у виконанні Кобзона.

Володимир Дантес не упустив можливості колко прокоментувати це "побєдобєсіе". "Дійсно сумно, що у нас такого немає. Ніт", - написав артист у підписі до сторіс.

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