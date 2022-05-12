Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко - успішна українська актриса, яка знімалася в серіалі "Кріпосна". Зірка одружена з актором Арднеєм Фединчиком. У пари є маленький син, якого назвали Андрієм. Після початку війни Андрій відправився захищати Україну і Наташа поділилася кадрами довгоочікуваної зустрічі з чоловіком, якого відпустили на кілька днів. Сторіси опублікували на сторінці "ЖВЛ" в Instagram.

"Наталія Денисенко показала чуттєву зустріч з чоловіком-захисником після довгої розлуки.

"Любов – це коли Андрія Фединчика відпустили на пару днів зі служби, і він приїхав до нас за 360 кілометрів", - було написано в публікацію.

Українці подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Я не знаю хто це, але я за них дуже рада, я теж чекаю такої зустрічі зі своїм чоловіком. Навіть серце завмирає, коли про це думаю", "щастя Вам!", "Дай Бог у Вас все буде добре, а Україні Перемоги!".

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