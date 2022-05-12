Как пишет Politeka.net, Наталья Денисенко - успешная украинская актриса, которая снималась в сериале "Крепостная". Звезда замужем за актером Арднеем Фединчиком. У пары есть маленький сын, которого назвали Андреем. После начала войны Андрей отправился защищать Украину и Наташа поделилась кадрами долгожданной встречи с мужем, которого отпустили на несколько дней. Сторисы опубликовали на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

"Наталья Денисенко показала чувственную встречу с мужем-защитником после долгой разлуки.

"Любовь – это когда Андрея Фединчика отпустили на пару дней со службы, и он приехал к нам за 360 километров", - было написано в публикацию.

Украинцы посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Я не знаю кто это, но я за них очень рада, я тоже жду такой встречи со своим мужем. Даже сердце замирает, когда об этом думаю", "Счастья Вам!", "Дай Бог у Вас все будет хорошо, а Украине Победы!".

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