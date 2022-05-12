Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни почала працювати на кухні і допомагати готувати їжу для військових і хлопців з терроборони, поділилася в Instagram незвичайними кадрами. Як виявилося, зірці зробили незвичайний "сюрприз", яким вона весь цей час допомагає.

На першій фотографії можна побачити, що військовий тримає в руці боєприпас, а на ньому підпис: "Від Даші Астаф'євої". У відповідь на цей "подарунок" співачка показала фото, як вона чистить картоплю.

У підписі до фото Астаф'єва написала: "Вперше в житті отримала автограф... Постійно думаю про чоловіків, які нас захищають. Що багато з них - це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки і захищати свої сім'ї, країну. Творити нову історію, світ. Світ, який захищається від "руского міра", назавжди буде перед очима. З цими жахами і незабутніми кадрами горя, які залишили після себе орксеяни. І кожен день цей світ дивує тим, яка у нас воля і жага перемоги. Які у нас чудові люди. Для мене особисто кожен, хто залишився і робить свою справу в країні назавжди герой!".

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