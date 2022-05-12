Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - успешная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе за независимость от России. Известно, что сейчас Осадчая находится в Киеве и решила показать, как выглядит столица Украины, поделившись красноречивыми кадрами в Инстаграм.
На кадрах Осадчая гуляла по Подолу. Как можно заметить, вокруг стояло не очень много автомобилей и практически не было людей. И только одно авто проехало, пока Катя снимала видео.
"Никогда не видела такой Подол", - отметила Катя, намекая на отсутствие людей вокруг.
До этого Осадчая показала, как сидит за столиком, работает за компьютером, будучи на летней площадке какого-то заведения.
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"А в Киеве лето. 29 градусов", - написала Осадчая в публикации.
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