Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, опубликовала видео, в котором украинские защитники благодарили ее за оказанную помощь.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась как солистка группы KAZKA. Звезда недавно вернулась обратно домой под Киев и показала, что произошло с ее домом. Больше всего жаль Александре было цветы, которые завяли за это время. А в этот раз Зарицкая опубликовала видео, которое для нее записали украинские военные.

"Саша, KAZKA, спасибо тебе, что помогаешь нашему подразделению, спасибо, что одела наших пацанов, помогла пригнать пикап. Люблю, целую, обнимаю, всегда с тобой", - сказал оратор в видео.

"Ребята, пусть вас бережет Бог, Миша, люблю", - написала Зарицкая.

"Ребята, да хранит вас Бог. Миша, люблю", - написала Александра в публикации.

Украинцы посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Пацанов и девочку", "Наши соколы непобедимы".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая вернулась в разграбленный дом и рассказала, что чувствует

А еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев



