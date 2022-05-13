Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни ініціювала проект з пошуку зниклих людей, стала частіше радувати шанувальників яскравими фото в своєму Instagram.

Так, цього разу телезірка виклала миле фото з Весняного Києва, а в підписі до нього зробила несподіване зізнання. На знімку Катя відобразила себе на вулиці в Сонячній столиці, в її розпущеному волоссі гуляє вітер, а на обличчі мила посмішка.

У підписі до кадру Осадча написала: "Київ все більше повертається до життя. Хочу навчитися стріляти...". Користувачі тут же почали коментувати пост телеведучої, підтримуючи її в такому бажанні, а деякі просто обсипають компліментами.

"Ну погляд вже вбивчий!", "Краса зараз шалена", "А я стріляти, та битися!", "Спасибі, Катя, за телеграм-канал для пошуку зниклих - це хороша справа. Браво вам і команді!", "І у мене такий план. Отримати дозвіл і навчитися володіти зброєю. Нове життя, нові навички!", "Прекрасне бажання. Поділяю", "Захоплююся", "Катя, яка ж краса, потрапили в саме сердечко", "В такі часи, краще вміти стріляти прицільно", "Таке ж бажання навчитися добре стріляти", "Красуня! Навчися і будеш круто стріляти!",- пишуть в коментарях.

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