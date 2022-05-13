К ее удивлению. оккупанты из рф не стали забирать яркие и дорогие концертные костюмы звезды.

Украинская певица Ирина Билык в интервью для программы "Зірковий шлях" поделилась подробностями о варварских "развлечениях" российских оккупантов в ее доме под Киевом в поселке Березовка.

По ее словам, оккупанты устроили в ее жилье штаб, где отдыхали, грелись у камина, ели вкусную еду и, конечно же, забрали себе ценные вещи.

"Вот зачем было брать шкафчик и просто отрывать его от стены, бросать это все на пол? Там просто каша. Сейчас там убирает мой помощник. Я спрашиваю: "Витя, ну как?", а он даже не знает, что сказать. Там надо будет окна вставлять. Окон нет", – прокомментировала Ирина Билык.

Оккупанты не стали забирать яркие концертные костюмы звезды. Вместо этого вынесли дорогую аппаратуру и прочие ценности. Ирина Билык уверена, что оккупанты не хотели уходить из ее дома и наслаждались "лучшим, что случалось в их жизни".

"Им было там тепло и сытно. Они разжигали камин, гуляли и отрывались. Они там действительно и ср*ли, и ели, и все это было", – добавила Ирина Билык.



Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.

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