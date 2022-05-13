Мы уникальны. И да, мы это сохраним, когда Украина одержит победу.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поразился мужеством и силой духа украинцев. Так, на своей странице в Инстаграм он поделился уникальным снимком и историей.

"Дом разрушен, но печь уцелела. Женщина готовит там борщ. Я даже не знаю, что на это сказать. Украинцы - люди невероятной мощи. Мы уникальны. И да, мы это сохраним, когда Украина одержит победу", - написал Евгений Клопотенко.

Победитель шоу "Мастер Шеф" также добавил, что наша замечательная нация построит замечательную страну.

"Мы есть и будем вдохновением и силой для себя и примером для мира", - уверен шеф-повар.

На опубликованном фото изображена женщина возле разрушенного дома после бомбардировки оккупантов. Уцелела лишь печь. Но это не повод для грусти - украинка растопила ее и начала варить там борщ.

Как уточнил Евгений Клопотенко фото он увидел на Фейсбук, его автором является Анна Саливон.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией.

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