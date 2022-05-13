Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны инициировала проект по поиску пропавших людей, стала чаще радовать поклонников яркими фото в своем Instagram.

Так, в этот раз телезвезда выложила милое фото из весеннего Киева, а в подписи к нему сделала неожиданное признание. На снимке Катя запечатлела себя на улице в солнечной столице, в ее распущенных волосах гуляет ветер, а на лице милая улыбка.

В подписи к кадру Осадчая написала: "Киев все больше возвращается к жизни. Хочу научиться стрелять…". Пользователи тут же принялись комментировать пост телеведущей, поддерживая ее в таком желании, а некоторые просто осыпают комплиментами.

"Ну взгляд уже убийственный!", "Красота сейчас неистовая", "А я стрелять, да драться!", "Спасибо, Катя, за телеграмм-канал для поиска пропавших – это хорошее дело. Браво вам и команде!", "И у меня такой план. Получить разрешение и научиться владеть оружием. Новая жизнь, новые навыки!", "Прекрасное желание. Разделяю", "Восхищаюсь", "Катя, какая же красота, попали в самое сердечко", "В такие времена, лучше уметь стрелять прицельно", "Такое же желание научиться хорошо стрелять", "Красотка! Научись и будешь круто стрелять!", - пишут в комментариях.

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