Популярна українська співачка Настя Каменських, яка разом з чоловіком гастролює за кордоном, представила нову пісню і кліп на неї. У своїй новій композиції англійською мовою артистка передала весь біль, яким живе під час війни Україна.

У чорному білому кліпі Настя зі сльозами на очах співає про війну і боротьбу своєї країни. Також у відео увійшли фрагменти з українцями, які постраждали через вторгнення Росії.

У своєму Instagram Каменських опублікувала фрагмент пісні, а в підписі до публікації розповіла про свої переживання.

"Зараз так сильно хочеться обійняти кожного українця. Підтримавши. Хоч на трохи забрати той біль, який зараз відчуваємо ми всі. Але хоч нам і болить, ми разом, ми сильні. Україна не здається. Вона продовжує боротися за незалежність і щастя своєї нації. І цей подвиг бачить вся планета. Добро завжди перемагає. А добрих сердець набагато більше тієї кількості агресорів, які роблять зло на наших землях. Тому я твердо вірю, що нація, що стоїть на боці правди, добра і світла, обов'язково переможе. А ім'я цієї нації - Україна!",- написала співачка.

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