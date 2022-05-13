Певица показала новый клип и представила песню на английском языке, в которою вложила всю свою боль.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем гастролирует за границей, представила новую песню и клип на нее. В своей новой композиции на английском языке артистка передала всю боль, которой живет во время войны Украина.

В черном белом клипе Настя со слезами на глазах поет о войне и борьбе своей страны. Также в видео вошли фрагменты с украинцами, которые пострадали из-за вторжения россии.

В своем Instagram Каменских опубликовала фрагмент песни, а в подписи к публикации рассказала о своих переживаниях.

"Сейчас так сильно хочется обнять каждого украинца. Поддержать. Хоть на чуть-чуть забрать ту боль, которую сейчас чувствуем мы все. Но хоть нам и болит, мы вместе, мы сильны. Украина не сдается. Она продолжает сражаться за независимость и счастье своей нации. И этот подвиг видит вся планета. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые делают зло на наших землях. Поэтому я твердо верю, что нация, стоящая на стороне правды, добра и света, обязательно победит. А имя этой нации – Украина!", - написала певица.

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