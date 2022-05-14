14 травня відомий український музикант Святослав Вакарчук, який з початком війни почав активно гастролювати країною, підтримуючи українців своїми виступами, святкує свій день народження. Артисту виповнилося 47 років.

У себе в Instagram Вакарчук розмістив свій чорно-білий портрет та побажання.

"Найбільше чого я хочу - це Мирного неба над головою для всіх українців. Так і буде! Після нашої Перемоги!", — написав співак.

Українці в коментарях привітали кумира зі святом:

"З днем народження! Дякуємо вам за все що ви робите для України і українців! Сил вам, здоров я, натхнення!";

"Всі українці мріють про це💔";

"Святославе Івановичу! З днем народження!!! Будьте і творіть, надихайте і підтримуйте! Я щиро щиро вітаю Вас! Переможе тільки Україна".

Колеги по гурту також привітали свого лідера. На сторінці "Океану Ельзи" в Instagram з'явився вітальний пост: "Keep on rocking! З Днем народження, Святослав Вакарчук!❤️ Перемоги!".

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