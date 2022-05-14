14 мая известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с началом войны начал активно гастролировать по стране, поддерживая украинцев своими выступлениями, празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 47 лет.
У себя в Instagram Вакарчук разместил свой черно-белый портрет и пожелания.
"Больше всего чего я хочу - это Мирного неба над головой для всех украинцев. Так и будет! После нашей Победы!",- написал певец.
Украинцы в комментариях поздравили кумира с праздником:
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"С днем рождения! Благодарим Вас за все что вы делаете для Украины и украинцев! Сил вам, здоровья, вдохновения!";
"Все украинцы мечтают об этом💔";
"Святослав Иванович! С днём рождения!!! Будьте и творите, вдохновляйте и поддерживайте! Я искренне поздравляю Вас! Победит только Украина".
Коллеги по группе также поздравили своего лидера. На странице "Океана Эльзы" в Instagram появился праздничный пост: "Keep on rocking! С Днем рождения, Святослав Вакарчук!❤️ Победы!".
Напомним, Святослав Вакарчук дал самый необычный концерт в своей жизни, видео.
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