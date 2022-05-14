Відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початком війни почав активно гастролювати країною, підтримуючи українців своїми виступами, виступив у незвичайній локації. На сторінці групи "Океан Ельзи" опублікували відео, на якому можна побачити, як Святослав з гітарою в руках виступає на території Чорнобильської АЕС.

Судячи з кадрів, для виступу в Чорнобилі Вакарчук пройшов спеціальну підготовку. На такий незвичайний концерт він надів спеціальний білий костюм, але це зовсім не вплинуло на його настрій. У ролику музикант виконав свою легендарну пісню "Все буде добре".

У підписі до відео написали цитату Вакарчука про цей виступ: "Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції". Користувачі в захваті від ролика, виступ Святослава почали бурхливо обговорювати в коментарях.

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