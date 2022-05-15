В італійському Турині в суботу, 14 травня, пройшов гранд-фінал "Євробачення-2022", де Україну представляла група Kalush Orchestra.

У Євробаченні-2022 брали участь представники 25 країн. 20 з них визначилися за підсумками двох півфіналів, які пройшли 10 і 12 травня. Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція автоматично отримали право фіналістів як найбільші спонсори Європейської мовної спілки (організатора "Євробачення"). Білорусь і Росія були позбавлені права брати участь у "Євробаченні-2022".

За даними букмекерів, головним фаворитом конкурсу в Турині була Україна. Реп-колектив Kalush Orchestra вийшов на сцену під 12-м номером.

Зі сцени Євробачення-2022 Kalush Orchestra, попри забороні на політичні гасла та заклики, закликали допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь. Після їх виступу букмекерські прогнози на перемогу України злетіли до рекордних показників - 62%!

В офіційному телеграм-каналі "Азову" відреагували словами подяки.

Ісландський гурт призвав до миру в Україні.

Німець Malik Harris під час виступу був із гітарою з написом Peace на тлі прапора України.

Додамо, що потім, під час перерви та спілкування з учасниками конкурсу, ведучий не дав Kalush Orchestra мікрофон.

На щастя, страхи щодо дискваліфікаціїї Kalush Orchestra не виправдалися. Організатор "Євробачення" заявив: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер".

"Срібло", за прогнозами букмекерів, повинен був отримати британський блогер-співак Сем Райдер, а "бронзу" - представники Італії, дует Mahmood і BLANCO.

За результатами голосування журі Україна розташувалася на четвертому місці.

Глядачі дали Україні 439 бали і вона опинилася на першому.

Отже, згідно з результатами голосування перемогла Украина.

За традицією наступний конкурс проходить в країні-переможниці.

Зазначимо, за історію участі в "Євробаченні" Україна вже двічі перемагала в конкурсі: співачка Руслана виграла в 2004 році в Стамбулі, а Джамала - в Стокгольмі в 2016 році.

Нагадаємо, Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.

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