Певица Руслана, победительница "Евровидения", показала себя и рассказала об ужасающей трагедией под Львовом.

Как пишет Politeka.net, Руслана - легендарная украинская певица и победительница шоу "Евровидение", где произвела фурор "Дикими танцами". Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказала о зверствах оккупантов, опубликовав новый пост.

"Обстрел Яворивского полигона

Трагически погибли 35, ранены 134 человека от ночных обстрелов Яворивского военного полигона (Международного центра миротворчества и безопасности).

Соболезнования семьям погибших. Готовы помочь чем сможешь.

Герои не погибают!

Я много раз была на этом полигоне, мы делали съемки…. Я была на военных учениях… боль и желание взять самое оружие…

Еще вчера моя помощница искала Броники и в комплектацию одной из бригад", - написала Руслана.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Так подло, удар в спину ... потому что они проигрывают и используют такие методы", "Говорятся от бессилия вот и пакостят из тыла. Тактика трусов, бить в спину, дурацкая нация", "Да здравствует Украина и ее свободный народ".

Напомним, оккупанты использовали артиллерию против психоневрологического интерната в Киеве

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