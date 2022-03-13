Как пишет Politeka.net, Руслана - легендарная украинская певица и победительница шоу "Евровидение", где произвела фурор "Дикими танцами". Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказала о зверствах оккупантов, опубликовав новый пост.
"Обстрел Яворивского полигона
Трагически погибли 35, ранены 134 человека от ночных обстрелов Яворивского военного полигона (Международного центра миротворчества и безопасности).
Соболезнования семьям погибших. Готовы помочь чем сможешь.
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Герои не погибают!
Я много раз была на этом полигоне, мы делали съемки…. Я была на военных учениях… боль и желание взять самое оружие…
Еще вчера моя помощница искала Броники и в комплектацию одной из бригад", - написала Руслана.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Так подло, удар в спину ... потому что они проигрывают и используют такие методы", "Говорятся от бессилия вот и пакостят из тыла. Тактика трусов, бить в спину, дурацкая нация", "Да здравствует Украина и ее свободный народ".
Напомним, оккупанты использовали артиллерию против психоневрологического интерната в Киеве
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