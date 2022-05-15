В итальянском Турине в субботу, 14 мая, прошел гранд-финал "Евровидения-2022", где Украину представляла группа Kalush Orchestra.

В Евровидении - 2022 участвовали представители 25 стран. 20 из них определились по итогам двух полуфиналов, которые прошли 10 и 12 мая.

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция автоматически получили право финалистов как самые крупные спонсоры Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").

Беларусь и россия были лишены права принимать участие в "Евровидении-2022".

По данным букмекеров, главным фаворитом конкурса в Турине являлась Украина. Рэп-коллектив Kalush Orchestra вышел на сцену под 12-м номером.

После их выступления букмекерские прогнозы на победу Украины взлетели до рекордных показателей – 62%!

Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".

В официальном телеграм-канале "Азова" отреагировали словами благодарности.

Исландская группа призвала к миру в Украине.

Немец Malik Harris во время выступления был с гитарой с надписью Peace на фоне флага Украины.

Добавим, что потом, во время перерыва и общения с участниками конкурса ведущий не дал Kalush Orchestra микрофон.

К счастью, страхи относительно Kalush Orchestra дисквалификации не оправдались. Организатор "Евровидения" заявил: Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер.

По результатам голосования жюри Украина расположилась на четвертом месте.

Зрители дали Украине 439 балла и она оказалась на первом.

Итого, согласно результатам голосования победила Украина.

По традиции следующий конкурс проходит в стране-победительнице.

Отметим, за историю участия в "Евровидении" Украина уже дважды побеждала в конкурсе: певица Руслана выиграла в 2004 году в Стамбуле, а Джамала - в Стокгольме в 2016 году.

Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.

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