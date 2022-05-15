В Евровидении - 2022 участвовали представители 25 стран. 20 из них определились по итогам двух полуфиналов, которые прошли 10 и 12 мая.
Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция автоматически получили право финалистов как самые крупные спонсоры Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").
Беларусь и россия были лишены права принимать участие в "Евровидении-2022".
По данным букмекеров, главным фаворитом конкурса в Турине являлась Украина. Рэп-коллектив Kalush Orchestra вышел на сцену под 12-м номером.
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После их выступления букмекерские прогнозы на победу Украины взлетели до рекордных показателей – 62%!
Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".
В официальном телеграм-канале "Азова" отреагировали словами благодарности.
Исландская группа призвала к миру в Украине.
Немец Malik Harris во время выступления был с гитарой с надписью Peace на фоне флага Украины.
Добавим, что потом, во время перерыва и общения с участниками конкурса ведущий не дал Kalush Orchestra микрофон.
К счастью, страхи относительно Kalush Orchestra дисквалификации не оправдались. Организатор "Евровидения" заявил: Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер.
По результатам голосования жюри Украина расположилась на четвертом месте.
Зрители дали Украине 439 балла и она оказалась на первом.
Итого, согласно результатам голосования победила Украина.
По традиции следующий конкурс проходит в стране-победительнице.
Отметим, за историю участия в "Евровидении" Украина уже дважды побеждала в конкурсе: певица Руслана выиграла в 2004 году в Стамбуле, а Джамала - в Стокгольме в 2016 году.
Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.
Как сообщала Politeka, Филиппа Киркорова не пустили в VIP-зону на Евровидении, видео.
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