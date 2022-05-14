Як відомо, Григорій Лепс-затятий путініст і не раз заявляв про свою підтримку злочинного режиму. А нещодавно він також вирушив на окуповані території Донбасу, щоб підтримати російських загарбників.
Кадри, на яких Лепс розважається і бере участь у стрільбах, багато хто не оцінили, написавши в Instagram під постом російського співака багато різних коментарів. Навіть множинна лестощі не змогла приховати невдоволення колишніх шанувальників.
Зазначимо, з 2017 року Лепс знаходиться в базі сайту "Миротворець" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримки російського окупаційного режиму в Криму.
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"Мобілізація і вас торкнулася?😢 ; Якщо в полон потрапиш - там можеш стати Лепсенко. Тож вигідно . У РФ замість Лепсверідзе був Лепсом, а там обіграєш схему з Лепсенко, або Лепсічук; Дурень! Дитячий садок якийсь, в войнушку не награвся; знову як Бічара одягнений, ну ялинки палиці Григорій; допився....; Може приїдеш до Харкова? Ми тебе зустрінемо апладисментами»" - пишуть в мережі.
Ми також писали, спільне фото російського співака і кремлівської маріонетки Пушиліна розлетілося по мережі і викликало бурхливу реакцію у користувачів. Днями Лепс в порушення українського законодавства приїхав на тимчасово окуповані території Донбасу і виступив перед місцевими військовими.
А відразу після цього Лепс відправився вже на захід "тільки для обраних".
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