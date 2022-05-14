Как известно, Григорий Лепс – ярый путинист и не раз заявлял о своей поддержке преступного режима. А недавно он также отправился на оккупированные территории Донбасса, чтобы поддержать русских захватичков.
Кадры, на которых Лепс развлекается и участвует в стрельбах, многие не оценили, написав в Инстаграм под постом русского певца много разных комментариев. Даже множественная лесть не смогла скрыть недовольство бывших поклонников.
Отметим, с 2017 года Лепс находится в базе сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.
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«Мобилизация и вас затронула?😢; Если в плен попадёшь - там можешь стать Лепсенко. Тож выгодно . В РФ вместо Лепсверидзе был Лепсом , а там обыграешь схему с Лепсенко , или Лепсичук; Дурень! Детский сад какой-то, в войнушку не наигрался; Опять как Бичара одет , ну елки палки Григорий; Допился….; Может приедешь в Харьков? Мы тебя встретим апладисментами)» - пишут в сети.
Мы также писали, совместное фото российского певца и кремлевской марионетки Пушилина разлетелось по сети и вызвало бурную реакцию у пользователей. На днях Лепс в нарушение украинского законодательства приехал на временно оккупированные территории Донбасса и выступил перед местными военными.
А сразу после этого Лепс отправился уже на мероприятие "только для избранных".
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