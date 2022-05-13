Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница "Танців з зірками". Артистка была в отношениях с юмористом Андреем Джеджулой, от которого родила первенца, которого назвали Даниэлем. После этого Санта состояла в браке с бизнесменом Владимиром Самсоненко, но пара быстро разошлась. А сейчас Димопулос замужем за предпринимателем Игорем Кучеренко, которому уже подарила дочь Софию. Не забывает Санта и об Инстаграм, где в этот раз отвечала на вопросы фанатов.
"В какую страну планируете переехать?", - спросил фанат.
"Планирую во Францию, сына уже устроила в школу в Ниццу... Но не могу найти жилье уже месяц", - ответила Санта, отмечая, что для сына Даниэля от Джеджулы уже нашлась и школа.
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Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась, где сейчас находится
А еще Politeka сообщала, что Димопулос рассказала, как раньше говорили и относились к украинцам
Также Politeka писала, что Димопулос добилась от российских друзей-блогеров честный ответ, почему они молчат