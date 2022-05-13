Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар стал на защиту Украины. Певица Ирина Билык в интервью для программы "Зірковий шлях" рассказала, как отреагировала на то, что ее бывший супруг ушел воевать.
По словам артистки, ее первой реакцией были слезы. После Ирина Билык набрала маму Дмитрия Дикусара и с тех пор поддерживает с ней связь.
"Вы понимаете, я Диму знаю очень близко, – но я сразу плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?", – призналась Ирина Билык.
Также певица призналась, что изменила отношение к некоторым украинским артистам после начала полномасштабной войны.
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"Я с лучшей стороны посмотрела на своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, Тарас Тополя, такие хрупкие, душевные ребята, пошли в ВСУ", - добавила она.
Напомним, Ирина Билык рассказала украинцам о своей беде.
Как Politeka сообщала, Ирина Билык с роскошным букетом оригинально "заманивает" на свой концерт.
Также Politeka писала, что Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома и как развлекались.