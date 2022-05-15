Українці рознесли національне журі на "Євробаченні" через 0 балів від нашої країни для представника Польщі.

Як пише Politeka.net, у соцмережах вирує обурення через те, що українське журі проігнорувало виступ Польщі на головному музичному конкурсі Європи.

Нагадаємо, на "Євробаченні", де цього року Україна перемогла завдяки виступу гурту Kalush Orchestra, журі Польщі віддало нашій країні 12 балів, у той час як від нашого журі їхня країна отримала 0 балів.

І хоча цю несправедливість частково виправило народне голосування-українці віддали поляку Крістіану Охману 12 балів – у багатьох залишився неприємний осад. Публічно його висловив у своєму Instagram фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

"Це роздратування з приводу оцінок українського журі та 0 балів польському виконавцю - наша велика ганьба. Я не знаю мотивації цих людей, але я категорично не згоден з їх рішенням. За що я хотів би вибачитися перед усіма поляками. Хочу зазначити, що це позиція тільки п'яти членів журі, а не всього українського народу", - підкреслив Виконавець.

Українці також висловлюють своє обурення в соціальних мережах.

"Дуже соромно за наше журі", "українські глядачі дали Польщі 12 балів-наші люди найкращі !!! А журі... маємо що маємо...", "приєднуюся до вибачень. Це - дебілізм чистої води. Або їх тупо русня купила, що ймовірно", "так! Це просто ганьба!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Kalush Orchestra після тріумфу на "Євробаченні" вразили українців новим кліпом.

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