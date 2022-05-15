Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая Маша Ефросинина сразу же отреагировала на громогласную победу Kalush Orchestra и их призыв спасти людей в Мариуполе и на "Азовстали". Это могло стоить певцам победы, но они не были дисквалифицированы, так как это был не политический призыв.

«Восемьдесят дней Украина доказывает всему миру, что устоявшиеся законы мировой системы не действуют - одна страна сдерживает варварскую войну, которая ведется вне всех правил!

Мы первые проходим через то, что называется осознанием подлинных ценностей жизни! kalush.official доказали сегодня, что, когда убивают твой народ, не имеет никакого значения потеряешь ты баллы конкурсанта или будешь дисквалифицирован - имеет значение лишь то, что сделал бы каждый Украинец сегодня, стоя перед двести миллионной аудиторией - говорил бы миру правду и призывал к участию в противостоянии геноциду нации!» - честно высказалась Маша Ефросинина.

Напомним, в Евровидении - 2022 участвовали представители 25 стран. 20 из них определились по итогам двух полуфиналов, которые прошли 10 и 12 мая.

Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".

По результатам голосования жюри Украина расположилась на четвертом месте. Зрители дали Украине 439 балла и она оказалась на первом.

Итого, согласно результатам голосования победила Украина. По традиции следующий конкурс проходит в стране-победительнице.

Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.

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