Со сцены Евровидения-2022 Kalush Orchestra, несмотря на запрет на политические лозунги и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь. По результатам голосования жюри Украина расположилась на четвертом месте, но зрители дали Украине рекордные 439 балла, благодаря чему Kalush одержали победу в конкурсе.

15 мая Kalush Orchestra представили видеоклип на триумфальную песню Stefania. Видео появилось на ютуб-канале группы. Клип снимали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке, переживших все ужасы российской оккупации.

"Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много новых смыслов. Хоть в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой Украиной. Более того, общество начало называть ее гимном нашей войны! Но если "Стефания" теперь является гимном нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы", — написал солист группы Олег Псюк в описании к клипу.

Украинцы в комментариях благодарят группу за победу и восхищаются новой видеоработой.

"Никогда не думала что буду плакать смотря Евровидение, ни на секунду не сомневалась что Украина победит, спасибо вам за эти эмоции ❤️";

"Клип очень мощный посыл имеет. Песня посвящалась маме, а стала одним из ключевых символов нашей победы в войне";

"Ребята, спасибо! И за фантастическую песню, и за победу, и за позицию! А еще - что напомнили всем не только о войне в Украине, но и об отважных женщинах, которые воюют в рядах ВСУ бок о бок с мужчинами! Спасибо!".

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