Как пишет Politeka.net, звезда показала приковывающий к себе взгляды наряд на своей странице в Инстаграм. Как известно, на днях Кароль прибыла в Японию. Там певица продолжает привлекать внимание мирового сообщества к войне в Украине и собирать деньги для украинского народа.

Кароль выступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage", выбрав для появления на сцене эффектный наряд. В новом посте звезда поближе показала свое пышное платье, выполненное в цветах украинского флага. Наряд с глубоким декольте и высоким вырезом до бедра не мог не произвести впечатление.

«Спасибо украинском дизайнеру LEVER COUTURE за создание необычайно патриотичного платья», - подписала кадры Кароль.

Поклонники певицы бурно обсуждают ее образ в комментариях на одной из фан-страниц.

«Обворожительна», «Украинское сокровище», «Наша гордость», «Можно было бы платье и поскромнее к чему здесь декольте и разрез такой, кому это нужно? это ж не конкурс красоты», «Боже, какое платье! Невероятно красивое и патриотичное! Тина как Барби в нем», «Платье нереально красивое», - пишут люди.

Напомним, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" поразили украинцев новым клипом.

Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" поделился рецептом домашней рикотты.

Также Politeka писала, что Каменских заклевали после новой патриотической песни.