Як пише Politeka.net, Світлана Лобода підтримує Україну, на землі якої вторглася рф. При цьому російські шанувальники масово хейтять артистку і пишуть гнівні коментарі під кожним її постом. Цього разу артистка показала, що на Євробаченні-2022 вона вболівала саме за Україну.

Сама Лобода виставила пост поздоровлення і свого святкування в Instagram, чим очікувано розлютила незадоволених руссіян. Kalush Orchestra і їх заклик врятувати людей в Маріуполі і на "Азовсталі" побачив весь світ. Групу не тільки не дискваліфікували, але і не заборонили брати участь, так як ніяких порушень не було.

Натовпи розлючених росіян почали гнівно коментувати гучну перемогу України, якій безліч країн віддали максимальні 12 балів. З великим відривом група посіла перше місце.

"Ця перемога за якою буде наступна!» - написала Лобода.

У рф поспішили обсипати артистку гнівними коментарями: "ну зрозуміло чому ... пошкодували; мені одній незрозумілий цей "блакитний" конкурс?; У них же на кшталт "війна" , а вони пісеньки співають; цей конкурс завжди був політичним!; Звичайно, перемогла, треба ж показати всьому світу 😂 а-ля підтримати 😂 😂 😂 політика рулить; Ну це тому що там Росії не було❤️; забула закрити Коментарі» - розпорошуються росіяни.

Українці чітко підмітили:»Ржака, коли читаєш коментарі сусіда – ОТГ ковбасить".

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