Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода поддерживает Украину, на земли которой вторглась рф. При этом русские поклонники массово хейтят артистку и пишут гневные комментарии под каждым ее постом. В этот раз артистка показала, что на Евровидении-2022 она болела именно за Украину.
Сама Лобода выставила пост поздравления и своего празднования в Инстаграм, чем ожидаемо обозлила недовольных руссиян. Kalush Orchestra и их призыв спасти людей в Мариуполе и на "Азовстали" увидел весь мир. Группу не только не дисквалифицировали, но и не запретили участвовать, так как никаких нарушений не было.
Толпы обозленных россиян принялись гневно комментировать громогласную победу Украины, которой множество стран отдали максимальные 12 баллов. С большим отрывом группа заняла первое место.
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«Эта победа за которой будет следующая!» - написала Лобода.
В рф поспешили осыпать артистку гневными комментариями: «Ну понятно почему… пожалели; Мне одной непонятен этот "голубой" конкурс?; У них же вроде "война", а они песенки поют; Этот конкурс всегда был политическим!; Конечно, победила, надо же показать всему миру 😂 а-ля поддержать 😂😂😂 Политика рулит; Ну это потому что там России не было❤️; Забыла закрыть комментарии» - распыляются россияне.
Украинцы четко подметили: «Ржака, когда читаешь комментарии соседа – ото колбасит».
Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.
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